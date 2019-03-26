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Зеленський достукався до молоді, тому що у нього немає фальші, - політолог

Новини » Вибори 2019    26.03.2019 - 12:43
Зеленський достукався до молоді, тому що у нього немає фальші, - політолог
Фото: Володимир Зеленский (з відкритих джерел)

У Зеленського є резерви для зростання президентського рейтингу, впевнений політолог

Кандидат у президенти Володимир Зеленський має резерви для зростання президентського рейтингу. Таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов, коментуючи результати останніх соціологічних опитувань.

"Вперше Зеленський вийшов на перше місце за показником впевненості в перемозі кандидата. Це хороший знак для Зеленського, який демонструє зростання мобілізації його електорату. Добре те, що він вийшов за межі тільки молоді 18-35 років та істотно зріс за рахунок середніх вікових категорій. Гіпотеза, яку просували деякі експерти, що рейтинг Зеленського не буде рости, не виправдалася. І резерви для електорального зростання є, якщо дивитися на дані КМІСу, "Рейтингу", "Соцмоніторингу", – сказав Золотарьов.

На його думку, Зеленському вдалося достукатися до молодих виборців завдяки тому, що люди не бачать в його гаслах фальшивості.

"Хтось грає суперпатріота, хтось - великого націоналіста, хтось - найчеснішого. Зеленський більш органічний і тотожний самому собі. На відміну від тих, хто досить неталановито грає, Зеленський виглядає більш природно. Саме це приваблює людей. Йому прощають відсутність постійної політичної програми і досвіду, тому що в ньому не бачать фальші", – заявив експерт.

При цьому політолог підкреслив, що мотиви електорату актора пов'язані з очікуваннями змін у суспільстві і протестом проти нинішньої владної системи. Також він зазначив, що для досягнення перемоги команді Зеленського необхідно на даний момент думати не про агітацію, а про мобілізацію виборців у день голосування.

"Останні дні людям треба розтлумачувати, чому вони повинні прийти, проголосувати і підтримати Зеленського. На відміну від Тимошенко та Порошенка, у нього немає політичної машини, яка організаційно просувала б це. Медійно це можна зробити. "Прийди і голосуй" – ось такий меседж повинен бути зараз у Зеленського до його виборців", – підкреслив Золотарьов.

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