Зеленский поручил разведке поделиться данными о катастрофе AZAL

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке поделиться с партнерами данными о катастрофе самолета AZAL. Пассажирский борт в среду упал на территории Казахстана после того, как не смог приземлиться в Грозном (Чечня).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

По его словам, в катастрофе самолет "Азербайджанских авиалиний" можно установить всю правду, и Россия ничего не может скрыть.

"Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации. И каждую страну - давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе - такая же ложь, как была и об MH-17, о сбитом над Донецкой областью Boeing", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что необходимо установить ответственность тех в России, кто допустил, чтобы самолет стал мишенью.

"Заслушал сегодня доклад разведки относительно случившегося и имеющихся у нас данных. Я поручил передать все факты партнерам", - добавил президент.

Что говорила украинская разведка

Ранее начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что пассажирский самолет, который упал в Казахстане, был сбит.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России", - сказал он.

Отметим, американская разведка тоже не исключает эту версию. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, борт Embraer 190 попал под обстрел после того, как отклонился от зоны в Чечне, где активно работала ПВО против дронов.