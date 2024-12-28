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Зеленский поручил разведке поделиться данными о катастрофе AZAL

Киев, Суббота 28 декабря 2024 20:11
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Зеленский поручил разведке поделиться данными о катастрофе AZAL Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке поделиться с партнерами данными о катастрофе самолета AZAL. Пассажирский борт в среду упал на территории Казахстана после того, как не смог приземлиться в Грозном (Чечня).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

По его словам, в катастрофе самолет "Азербайджанских авиалиний" можно установить всю правду, и Россия ничего не может скрыть.

"Украина предоставит всю помощь, которая необходима. И мы призываем поддерживать Азербайджан в этой ситуации. И каждую страну - давить на Россию, чтобы прекратилась ложь об этой катастрофе - такая же ложь, как была и об MH-17, о сбитом над Донецкой областью Boeing", - отметил Зеленский.

Он также заявил, что необходимо установить ответственность тех в России, кто допустил, чтобы самолет стал мишенью.

"Заслушал сегодня доклад разведки относительно случившегося и имеющихся у нас данных. Я поручил передать все факты партнерам", - добавил президент.

Что говорила украинская разведка

Ранее начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что пассажирский самолет, который упал в Казахстане, был сбит.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России", - сказал он.

Отметим, американская разведка тоже не исключает эту версию. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, борт Embraer 190 попал под обстрел после того, как отклонился от зоны в Чечне, где активно работала ПВО против дронов.

Напомним, сегодня азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что самолет подвергся физическому и техническому вмешательству над Россией, после чего полностью потерял управляемость.

Российский диктатор Владимир Путин извинился, но не признал, что по азербайджанскому самолета работала противовоздушная оборона.

Подробнее о том, что произошло, и почему версия о поражении самолета в воздухе выглядит самой правдоподобной, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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