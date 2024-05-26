Зеленский допустил, что Путин перед вторжением в Украину мог иметь "диалоги" с другими странами

Российский диктатор Владимир Путин перед началом широкомасштабной военной агрессии против Украины в 2022 году мог иметь определенные "дискуссии" с другими государствами, в частности, озвучивал свои планы о нападении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского The New York Times.
В разговоре с журналистами глава государства отметил, что решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину 24 мая 2022 может объясняться либо тем, что российский диктатор "неадекватный" человек, либо глава Кремля считал, что последствий его агрессии - не будет.
"Он неадекватен, либо он знал, что ему за это ничего не будет", - сказал Зеленский.
По словам украинского президента, это может означать, что у Путина, возможно, "были те или иные диалоги с другими странами".
"Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена", - подчеркнул Зеленский.
Вместе с тем глава Украинского государства добавил, что исключает предположения о каких-то договоренностях Путина.
Так, Зеленский призвал считать российского диктатора просто "неадекватом", который полагал, что якобы никто не будет помогать Украине защищаться от широкомасштабного нападения, и "он может просто захватить нас и уничтожить".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью центральноазиатским СМИ рассказал, что просил США и ЕС ввести санкции против Кремля и российского диктатора Путина до полномасштабного вторжения. Но страны условного Запада тогда отказали.
Добавим, что в этом же интервью украинский президент также назвал Путина "самым неадекватным врагом, которого можно было представить за 100 лет".
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