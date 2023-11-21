Зеленский в День Достоинства и Свободы: ничья невозможна, должны быть свободны

Глава государства подчеркнул, что в этот праздник, установленный в честь начала двух революций - "Оранжевой" и Революции Достоинства - 10 лет назад украинцы приступили "к новой странице борьбы" и определили свое европейское будущее.

"10 лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление. Против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего. Против нашей неволи. 10 лет назад люди объединились не только против чего-то, но прежде всего за себя. Каждый за каждого", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что тогда фактически "свершилась первая победа в сегодняшней войне".

"Победа неравнодушия. Победа храбрости. Победа Революции Достоинства. Победа народного сопротивления, гражданского общества, подвига Героев Небесной Сотни и всех, кто сражался за свободу в столице и других регионах", - говорится в обращении.

Зеленский отметил, что украинский народ уже преодолел большой отрезок евроинтеграционного пути, и если 20 лет назад это была "романтическая мечта", 10 лет назад - амбициозная цель, то "сегодня - это реалии, в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех обязательных стадий".

"Поэтому наш статус кандидата и дальнейшие переговоры о вступлении должны обязательно завершиться полноправным членством Украины в ЕС. И все это мы делаем, несмотря на войну. Когда наши люди защищают и себя и Европу уже сейчас", - заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что в этой борьбе нельзя уступать террору и искать компромиссы в попытке добиться "ничьи" - иначе непременно будет проигрыш.

"Когда цивилизованный мир начинает искать компромиссы с террористами и идти на уступки тиранам. Тогда непременно проигрываем мы все. Украина. Европа. Мир. Проигрываем, наивно думая, что с ними может быть ничья. Ничья невозможна", - отметил глава государства.

Президент также обратил внимание на необходимость для украинцев оставаться сильными и не уступать в защите своей свободы.

"Мы сильные. Должны быть сильными. Потому что только в сильных верят, только сильные творят будущее. Только сильные могут быть едиными. Единственными, чтобы стать свободными. Свободными, чтобы быть достойными. Ради новых времен. Когда центральные площади наших городов получат новые и навсегда" неизменные названия В честь героев В честь освободителей Мариуполя, Бердянская, Мелитополя В честь освобождения Донбасса, Крыма В честь воссоединения Украины в своих границах Когда в книгах по истории через годы и века о периоде независимости с 1991 года будут писать как о непрерывном", - сказал Зеленский.