Зеленский дал задание послам по усилению санкций против России

Президент Владимир Зеленский обратился к послам Украины и поручил им работать над усилением санкции против России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время обращения к украинским послам.

По его словам, санкции являются еще одним видом оружия против России, поэтому следует работать над их усилением.

"У разных партнеров - разная скорость санкционной политики. Кто-то является лидером, кто-то, к сожалению, колеблется и немного отстает. Есть страны, которые помогают, к сожалению, России обходить санкции, а фактически - продолжать террор на нашей земле", - сказал он. Зеленский.

Он отметил, что в странах свободного мира есть компании, производящие критические компоненты для оборонной промышленности и продукцию двойного назначения. Все эти детали попадают в Россию разными путями, несмотря на санкции.

"Принципиальная задача - максимально ограничить производственный потенциал России и ежедневно убеждать партнеров и соответствующие компании, частные структуры закрывать все возможные пути поставки критических компонентов в Россию. Нужна синхронизация скорости санкционной политики между нашими партнерами. Отстающие в санкциях должны почувствовать, насколько важно быть быстрее. Осень должна стать и временем нового пакета санкций Евросоюза против России. Все это – абсолютно достижимые цели", - подчеркнул президент.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей. Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Санкции включают в себя запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения окупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

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