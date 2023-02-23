Зеленский даст пресс-конференцию в годовщину вторжения

"В пятницу, 24 февраля, состоится пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского "Февраль. Год несокрушимости", - говорится в сообщении.

Что нужно знать СМИ

Как указано на сайте Офиса президента, аккредитация представителей СМИ проводится до 14.00 23 февраля по ссылке.

Так, от одного средства массовой информации может быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор, 1 фотограф.

О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме - подтверждении аккредитации.

Напомним, что уже завтра, 24 февраля, будет ровно год, как российские войска полномасштабно вторглись на территорию Украины. РБК-Украина в своем материале напомнило - как разворачивались события за день до большой войны.

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