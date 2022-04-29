Зеленский про ЧАЕС у час окупації: нам повезло, що у РФ не було спеціалістів

"Нам повезло, що таких спеціалістів у окупантів не було і вони почали боятися, тому що дуже погано стало багатьом людям, їх забрали, їх приховували. Я не знаю, чи живі вони. Вони зайшли в радіоактивні місця і через те, що в них не було фахівців, вони залишили живими наших", - заявила президент.