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Зеленский о бюджете-2024: увеличится финансирование производства оружия и дронов

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Основным приоритетом в государственном бюджете на 2024 год должно быть финансирование обороны и безопасности Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский рассказал, что провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко. Они обсудили бюджетные приоритеты Украины.

В частности, в следующем году будут предоставлены значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс – на производство оружия и дронов в Украине. Сюда также включена и закупка необходимого за границей.

"Плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно - на производство оружия, которое занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать", - сказал Зеленский.

Также отдельно будет предусмотрена поддержка ветеранов и социальных расходов. Туда будет привлечено не менее 469 миллиардов гривен.

"Будут дополнительные средства на систему здравоохранения - это, по меньшей мере, плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Будет плюс на систему образования, прежде всего в поддержку учителей и преподавателей", - подчеркнул президент.

Бюджет-2024

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 5 сентября заявил, что правительство завершает подготовку проекта госбюджета-2024 и подаст его в Раду до 15 сентября.

По его словам, приоритетом №1, как и в нынешнем году, будет сектор безопасности и обороны.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Украине потребуется международная помощь более чем на 40 млрд долларов, но она пока не гарантирована.

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