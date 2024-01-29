Зеленский: было бы лучше, если бы соцпомощь ЕС для беженцев приходила в бюджет Украины

Во время интервью журналист отметила, что только в Германию из Украины выехали около 200 тысяч мужчин призывного возраста. Она спросила у президента, не следует ли Берлину сократить социальную помощь беженцам, чтобы сэкономленными средствами поддержать Киев.

Зеленский отметил, что бывают случаи, когда беженцы получают помощь не только от страны, где они сейчас находятся, но и непосредственно от Украины.

"Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости, где находится этот человек", - заявил глава страны.

Он пояснил, что сейчас часть украинских денег осталась в Европе после того, как беженцы, убегая от войны, вывозили их. В то же время после начала поддержки украинцев, которые сейчас находятся заграницей, европейские деньги остались в экономике того или иного государства.

"И в конце-концов деньги наши выехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (к этому, - ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", - добавил президент.

Поддержка украинцев – личное решение стран

По словам президента, решение, поддерживать ли украинцы, является личным решением немцев и Германии. В то же время Зеленский призвал не обобщать вопрос о беженцах, в частности мужчинах, поскольку есть и те, кто покинул страну и имел на это законодательные возможности.

Беженцы в Германии

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала одной из стран, начавшей принимать украинских беженцев. В частности, они имеют право работать и учиться в стране до конца войны. Между тем, Берлин подготовил для украинских беженцев в 2024 году важные изменения, касающиеся выплат и работы.

По словам министра юстиции Германии Марко Бушмана, Берлин не будет принуждать беженцев к военной службе в Вооруженных силах, депортируя их в Украину.