Зеленський в Брюсселі оголосить незмінність курсу України на ЄС і НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час його першого візиту в Брюссель 4 червня задекларує незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Про це прес-секретар глави держави Юлія Мендель написала в Facebook.

Вона уточнила, що головна мета першого закордонного візиту - надати чіткий і недвозначний сигнал партнерам про незмінність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

На зустрічах з керівництвом ЄС і НАТО Зеленський планує відзначити, що нове керівництво держави взяло курс на глибинні перетворення і реформи, зокрема безкомпромісну боротьбу з корупцією. Президент очікує від зарубіжних партнерів підтвердження подальшої підтримки України в боротьбі з російською агресією, а також фінансову, організаційну та експертну допомогу процесу реформ в Україні.

Зеленський планує зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою Європейської ради Дональдом Туском, Європейським комісаром Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський здійснить візит в Брюссель.