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Зеленский о Безуглой: нам всем надо давать результат государству, а селфи - потом

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая, так же как и другие люди, любит комментировать публикации в Facebook. Однако сейчас украинцам нужно давать результат государству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Господин Валерий Залужный также мой представитель. Как и все те, кого я назначал. Кому-то очень благодарен, за кого-то стыдно", - говорится в заявлении.

Зеленский сказал, что касается каких-то комментариев в Facebook, то он не занимается этим, у него нет на это времени, на лишние безрезультатные диалоги.

"Что касается Марьяны, Валеры, там есть еще несколько человек. Очень сложно. Они любят комментировать, лайкать. Они часто там общаются. То они вместе едут на фронт, то они ссорятся. Это сложный для меня вопрос. Нам всем надо давать результат государству, а селфи - потом", - добавил президент.

Что не так с Марьяной Безуглой

26 ноября народный депутат заявила, что нужно отправить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку из-за того, что "военное руководство" не имеет плана войны на 2024 год.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин и глава Украинского объединения "Мрия", ветеран Юрий Гудыменко, отреагировали на такие сообщения крайне негативно. А дальше - Безуглую предложили уволить.

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