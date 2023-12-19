Зеленский о Безуглой: нам всем надо давать результат государству, а селфи - потом

"Господин Валерий Залужный также мой представитель. Как и все те, кого я назначал. Кому-то очень благодарен, за кого-то стыдно", - говорится в заявлении.

Зеленский сказал, что касается каких-то комментариев в Facebook, то он не занимается этим, у него нет на это времени, на лишние безрезультатные диалоги.

"Что касается Марьяны, Валеры, там есть еще несколько человек. Очень сложно. Они любят комментировать, лайкать. Они часто там общаются. То они вместе едут на фронт, то они ссорятся. Это сложный для меня вопрос. Нам всем надо давать результат государству, а селфи - потом", - добавил президент.

Что не так с Марьяной Безуглой

26 ноября народный депутат заявила, что нужно отправить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку из-за того, что "военное руководство" не имеет плана войны на 2024 год.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин и глава Украинского объединения "Мрия", ветеран Юрий Гудыменко, отреагировали на такие сообщения крайне негативно. А дальше - Безуглую предложили уволить.