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Зеленский об атаке РФ: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку по Украине. Он снова обратился к Западу, показав последствия обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины", - сказал он. 

По его словам, главная цель России - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.

"Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей", - добавил он.

По его мнению, партнеры точно знают, что для этого нужно.

"Дополнительные Patriot и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми способностями. Лишь тогда, когда Путин лишится возможности бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решительность для свободного мира. Или мы вместе пройдем этот тест или мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос", - констатировал президент.

Обстрел РФ по Украине 1 июня

В ночь на 1 июня российские войска снова массированно обстреляли Украину, использовав 100 дронов и ракет, большинство из которых удалось сбить. Но есть повреждения энергообъектов в пяти регионах.

Эта атака стала шестым массированным обстрелом РФ по энергоинфраструктуре Украины. Напомним, что россияне не били массированно по Украине зимой, а выбрали для этого весну. Впервые РФ атаковала энергообъекты 22 марта. Потом - 29 марта, 11 апреля, 29 апреля и 8 мая.

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