Зеленский об атаке РФ: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16

"Гражданские люди, инфраструктура, энергетические объекты. Это то, с чем воюет Россия. Этой ночью очередной обстрел из более 50 ракет разных типов и около 50 дронов "Шахед" был направлен на юг, центр и запад Украины", - сказал он.

По его словам, главная цель России - нормализовать террор, использовать отсутствие достаточного количества средств ПВО и решимости партнеров Украины.

"Российские террористы понимают только язык силы. И единственный способ остановить этот террор и не дать ему стать нормой - своевременно принимать эффективные решения. Полная защита украинского неба должна стать нормой, чтобы сумасшедшие в Кремле поняли, что их террор не достигает своих целей", - добавил он.

По его мнению, партнеры точно знают, что для этого нужно.

"Дополнительные Patriot и другие современные системы ПВО для Украины. Ускорение и расширение поставок F-16 в Украину. Обеспечение наших воинов всеми необходимыми способностями. Лишь тогда, когда Путин лишится возможности бить по гражданским людям и гражданской инфраструктуре, он будет вынужден прекратить свой террор. Это испытание на человечность и решительность для свободного мира. Или мы вместе пройдем этот тест или мир погрузится в еще большую дестабилизацию и хаос", - констатировал президент.