Зеленский анонсировал важные новости для военных и государства

"Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости - для наших воинов, для всего нашего государства", - сказал президент.

По его словам, сейчас происходит работа над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности и нужного сотрудничества с миром.

"Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто помогает! Слава каждому и каждой, кто бьется и работает ради Украины и людей", - добавил президент.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение.

Недавно командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что наибольший прорыв контрнаступления произойдет после освобождения города Токмак Запорожской области.