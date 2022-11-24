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Зеленский анонсировал весомые новости для Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация прибегает к массированным обстрелам Украины из-за собственной деградации и желания отомстить. Президент Владимир Зеленский анонсировал весомые новости для нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

"Почти каждый час я получаю сообщения об ударах оккупантов по Херсону и другим громадам области. Такой террор начался сразу после того, как российская армия была вынуждена бежать с Херсонской области. Это месть тех, кто проиграл", - пишет Зеленский.

По словам президента, Россия не умеет воевать, в связи с чем прибегает к терроризму. Энергетический, артиллерийский и ракетные терроры, являются следствием деградации страны.

"Только освобождение нашей земли и надежные гарантии безопасности для Украины могут защитить наш народ от любых российских эскалаций. Ежедневно работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости", - завил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент провел очередное заседание Ставки. Во время заседания были подняты вопросы относительно восстановления энергетической системы страны и боев в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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