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Зеленский анонсировал срочную встречу в узком кругу по контингенту: кто приедет в Украину

Фото: украинский президент Владимир Зеленский, премьер-министр Британии Кир Стармер и лидер Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве пройдет срочная встреча в узком кругу. Она призвана обсудить ряд вопросов по безопасности в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга.

По словам Зеленского, было договорено срочно провести встречу в Украине. Встреча планируется в узком кругу представителей генштабов основных стран.

"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг - Франция, Великобритания и Украина точно будут", - подчеркнул президент.

 

Зеленский отметил, что эти страны уже создали "треугольник" в вопросе безопасности для Украины.

"Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе. Мы покажем нашу инфраструктуру, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне советников по национальной безопасности. И продолжится итоговая встреча по гарантиям безопасности", - добавил он.

Саммит в Париже

РБК-Украина писало, что вчера, 27 марта в Париже прошел саммит, на котором обсуждались вопросы усиления украинской армии и другие важные темы.

В мероприятии приняли участие представители более 20 стран, среди которых были государства Европейского Союза, а также Великобритания, Канада, Норвегия и Турция.

Также стоит отметить, что на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который приехал в Париж еще 26 марта.

Ранее сегодня президент раскрыл детали относительно того, какие темы обсуждались на саммите и чего удалось достичь для обеспечения безопасности в Украине.

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