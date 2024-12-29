Зеленский анонсировал назначение военного омбудсмена

"Нужен такой человек, который будет способен защищать права наших воинов, и такая системная способность, чтобы омбудсмен вместе с Министерством обороны, со всеми другими, кто необходим, мог действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов", - сказал глава государства.

Зеленский рассказал, что создание такого института он обсуждал с министром обороны Украины, военным командованием, а также с представителями гражданского общества.

"И сейчас подготовлено первое решение - указ о назначении уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы начать эту работу и подготовить запуск института омбудсмена. Я выбрал кандидатуру - сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра", - проинформировал президент.

Он добавил, что вместе с новым уполномоченным, с правозащитным сообществом и Министерством обороны будет согласован соответствующий законопроект о военном омбудсмене, а также соответствующие системные основы его деятельности. В частности, полномочия, финансы и прочее.

"Я прошу Верховную Раду Украины и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена. Я благодарю всех, кто помогает", - резюмировал Зеленский.