Зеленський анонсував створення національного наукового центру

В Україні планують створити національний науковий центр. Центр буде займатися, зокрема, розробкою вакцин.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час поїздки в Миколаївську область, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Моз і прем'єр-міністр вже збирають науковців, які повинні будуть увійти в науковий центр.

"Питання глобальний. Про науку, про медицину, про розробку вакцин на майбутнє. Це завдання вже поставлено. Ми будемо робити окремий серйозний центр, збирати кращих науковців України, щоб ми були готові до будь-яких викликів", - сказав Зеленський.

Також Зеленський повідомив, що в Україні є кілька підприємств, які готові виробляти вакцину від коронавіруса.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні планують відновити виробництво вакцин.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Україні хочуть створити єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб, що дозволить підвищити біологічну безпеку країни.