Зеленський анонсував відкриття в Україні шести центрів неонатального скринінгу

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення в країні шести сучасних центрів неонатального скринінгу. У них проводитимуть обстеження новонароджених з усіх українських регіонів.

Про це глава держави повідомив у своєму Facebook .

"Спільно з МОЗ розробили план виведення скринінгових програм на новий рівень. В першу чергу починаємо створення в Україні шести сучасних неонатальних скринінгових центрів", - написав Зеленський.

За його словами, в цих центрах проводитимуть обстеження новонароджених з усіх регіонів України з використанням найсучасніших лабораторно-діагностичних технологій.

На їх створення планується виділити близько 550 млн гривень.

Неонатальний скринінг - це масове обстеження новонароджених дітей на спадкові захворювання.