Зеленський анонсував економічну стратегію до 2030 року

Президент України Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів підготувати стратегію економічного розвитку до 2030 року. Стратегія визначить основні напрямки.

Про це він сказав під час послання до Верховної ради

"Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на 2-3-5 років. Досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібно чітке бачення, куди, чому має рухатися наша економіка до 2020 року", - сказав Зеленський.

За його словами, така робота вже ведеться урядом України.

"Тому разом з результатами аудиту, аудиту нашої держави, чекаємо презентацію економічних векторів України до 2030 року", - заявив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня виступив з посланням до Верховної ради. Під час виступу він анонсував зміну формату послання.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський під час послання до парламенту заявив, що Кабінет міністрів провів повноцінний аудит держави. Його результати мають бути представлені протягом двох тижнів.