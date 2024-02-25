Зеленский об альтернативе помощи США: мы не найдем такое количество оружия

"Когда мы говорим об американской помощи, то мы должны понимать, что это вопрос не финансового резерва, - это оружие. Вы понимаете, какой будет результат - мы будем ослаблены на поле боя", - заявил он.

Зеленский добавил, что у украинских военных есть то оружие, которое есть.

"Мы будем искать возможности покупать оружие, давить на партнеров. Это вопрос конкретных пакетов оружия, наполнения конкретной защиты нашего государства. Полтора миллиарда стоит система Patriot. Вы ее не купите без США. Вот вам ответ", - отметил он.

При этом президент добавил, что Украина не сможет найти альтернативу такому количеству оружия, которое дают Соединенные Штаты.

"Можно ли усилить ПВО без США? Нет. То, что в мире является альтернативой - в малом количестве. Поэтому когда мы говорим есть ли альтернатива США, то деньги мы найдем, но мы не найдем такого количества оружия", - подчеркнул он.

Помощь Украине от США

В прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня без денег для границы. Уже 3 февраля его поддержали сенаторы.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще предстоит пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

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