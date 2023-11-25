Зеленский: 90 лет назад мир не мог видеть правду, а сейчас есть только те, кто выбирает не замечать
Во времена Голодомора мир не мог видеть в полной мере правду. Сегодня, на фоне войны с Россией, есть только те, кто выбирает этого не замечать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского по случаю Дня памяти жертв голодоморов.
Во время обращения президент поблагодарил всех тех, кто вместе с Украиной восстанавливает историческую правду и справедливость, а также называет вещи своими именами и не позволяет виновным в преступлениях спрятаться за ложью о якобы непричастности.
"90 лет назад мир не мог видеть в полной мере, что происходит на самом деле. Сейчас нет тех, кто бы не видел. Есть лишь те, кто выбирает не замечать. Их немного. И будет еще меньше. Правда прокладывает себе путь. На этом пути мир должен объединиться и осудить преступления прошлого. Мир должен объединиться и остановить преступления настоящего", - заявил Владимир Зеленский.
Голодомор в Украине
В начале 20-го века Украина пережила три периода искусственного голода:
- 1921-1923;
- 1932-1933;
- 1946-1947 годы.
Самым трагическим оказался голод 1932-1933 годов. Тогда же это было террористическим актом со стороны тоталитарной системы. Вследствие голода исчезли не только прослойка зажиточных крестьян-предпринимателей, но и поколения земледельческого населения. В частности были подорваны социальные основы нации, традиции, духовная культура и самобытность.
В результате политики Советского Союза, по разным подсчетам, погибли от 7 до 10 миллионов человек.
Больше о Голодоморе в Украине можно прочитать в материале "Месть за свободу. В Украине чтят память жертв Голодомора".
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