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Зеленская передаст лидеру Китая послание от президента Украины

Фото: первая леди Украины Елена Зеленская (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Первая леди Украины Елена Зеленская передаст послание лидеру Китая Си Цзиньпину от президента Владимира Зеленского. В нем глава государства написал свои предложения по прекращению войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Зеленская сообщила, что письмо от украинского лидера планирует передать вице-премьеру Китая Лю Хэ для передачи Си.

Она добавила, что у нее также есть письма для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Швейцарии Алена Берсе.

"Сегодня я передам коллегам, участвующим в этой части форума, формульные письма" от президента Украины. Единство - это то, что возвращает мир. Как мир рассчитывает достичь климатического нейтралитета, если он даже не может остановить сожжение целых украинских городов. ", - заявила Зеленская, добавив, что война имеет глобальные последствия, которые могут ухудшиться в случае поражения Украины.

При этом она предупредила, что война может пойти дальше и разжечь более масштабные кризисы, если Украина проиграет.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призывал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога.

Китай не стал официально присоединяться к западным санкциям против России, однако китайские компании, опасаясь попасть под вторичные санкции, ограничили или прекратили поставки многих подсанкционных товаров.

При этом Китай непублично поддерживает санкции против России, отказывается ей помогать и предоставлять технологии.

Напомним, в Давосе 16 января стартовал Всемирный экономический форум, который в этом году проходит без участия российской делегации.

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