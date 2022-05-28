"Зелена" енергетика в Україні опинилася на межі дефолту і банкрутства, - EBA

В асоціації заявляють, що галузь ВДЕ вимагають стабілізації, оскільки є критичною для енергетичної незалежності України та її післявоєнного відновлення

Рівень покриття виплат "зеленим" інвесторам становить, за оцінками експертів Комітету з енергетики асоціації, близько 15-16%.

При цьому, за даними представників бізнесу, ДП "Гарантований покупець" (ГарПок), який робить оплати, отримує достатню кількість коштів від постачання електроенергії, щоб покрити виплати виробникам ВДЕ на рівні близько 30% зараз.

"Саме тому представники бізнесу розробили План заходів щодо стабілізації сектору ВДЕ, адже врегулювати ситуацію потрібно. Реалізація запропонованих заходів дозволить зберегти близько 6 ГВт потужностей ВДЕ в роботі до кінця 2022 року, а також уникнути дефолту, банкрутства і зупинки працюючих станцій і створить фінансовий фундамент для подальшого розвитку галузі ВДЕ, що є критичним для енергетичної незалежності України", - йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації.

Повідомляється, що рівень оплати з боку "ГарПока" в 35% дозволив би покривати операційні витрати, витрати зі сплати податків і плату за небаланси. Тоді буде можлива оплата невеликої частини відсотків іноземним інвесторам, що створить сприятливу базу для переговорів щодо реструктуризації боргів підприємств.

В асоціації кажуть, що зараз кредитори підприємств ВДЕ насилу погоджуються на реструктуризацію боргів, а надходжень компаній не вистачає на покриття відсотків за банківськими позиками й операційних витрат підприємств. Для повної стабілізації ситуації сектора ВДЕ оплати надалі необхідно довести поетапно до 55% і 90%.