"Зелена" енергетика, IT і агро. Зеленський назвав пріоритетні галузі для інвестицій

Президент Володимир Зеленський закликав інвесторів розвивати проекти в Україні, назвавши "зелену" енергетику, сектор IT, агропромисловість і локалізацію виробництва як пріоритетні напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента під час Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference.

"Запропонував розглянути довгостроковий горизонт співпраці з Україною. Які конкретно це можливості? Я назву пʼять: Європа, IT, агро, "зелена" енергетика та локалізація виробництва. Все це - пріоритети для мене, а отже, це може стати пріоритетами і для вас", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що ці проекти можна реалізовувати уже зараз.

"Ніде у світі не знайти усіх цих економічних чинників одночасно. Вони є тільки в Україні, і долучатися до роботи з ними можна вже зараз", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за останні 5 років Україна залучила близько 10 млрд євро інвестицій в відновлювану енергетику.

Доля IT-послуг в структурі експорту збільшилась майже вдвічі, а експортна виручка від поставок агропродукції зрівнялася з основою української економіки - гірничо-металургійним комплексом.