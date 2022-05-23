Зелена енергетика має розвиватися для економічного відновлення держави, - Міненерго

"На сьогодні частка зеленої енергетики в Україні становить 17%. Ми продовжуватимемо реалізовувати стратегію з її збільшення. Після завершення війни ми хотіли б розвивати енергетичну систему в Україні відповідно до "зелених" стандартів ЄС. З урахуванням цього розробляємо План відновлення", - відзначив Денис Шмигаль, якого цитує прес-служба.

Як зазначається, прем’єр-міністр України та виконавчий віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс обговорювали План відновлення України. Шмигаль підкреслив, що метою України є рух у напрямку зеленої економіки, тому наша держава має намір відновлювати інфраструктуру відповідно до стандартів ЄС.

Прем’єр-міністр сказав, що Україна зацікавлена в нових технологіях і готова розпочати роботу над відповідним меморандумом із ЄС.

Зі свого боку Франс Тіммерманс зазначив, що Євросоюз та Україна будуть разом працювати над планом підвищення стійкості української промисловості як частини європейської промислової екосистеми.

Нагадаємо, 20 травня іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії України звернулися до Міністерства енергетики з проханням вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкротства галузі відновлюваної енергетики.

За даними Української вітроенергетичної асоціації, нинішній рівень оплати для СЕС та ВЕС становить лише 15-16%, і цього ледве вистачає, щоб покрити критичні витрати для існування самих станцій ВДЕ. При цьому, "Гарантований покупець" наразі отримує достатню кількість коштів, продаючи "зелену" електроенергію, щоб забезпечити платежі виробникам відновлюваної енергії в розмірі приблизно 30%, але лише частина цього фінансування надходить безпосередньо виробникам відновлюваної енергії.

Така ситуація, на думку УВЕА, робить неможливим обслуговування банківських кредитів, що загрожує виробникам дефолтом.