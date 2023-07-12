"Зеленая" металлургия - шанс для Украины интегрировать собственную экономику в экономику ЕС, - Рыженков

После победы Украина получит шанс построить современные производственные мощности и стать для Евросоюза поставщиком высококачественного "зеленого" металлургического сырья, а благодаря этому правильно интегрироваться в европейскую экономику.

По его словам, у "зеленой" металлургии всегда есть две стороны. Один - это именно металлургия, например - строительство нового электрометаллургического завода в Мариуполе. Второй бой - это сырье для производства, в котором нуждаются и украинские, и европейские производства.

"У Метинвеста есть конкурентное преимущество, ведь запасы железной руды, которые мы добываем, можно обогатить до достаточно высокого содержания железа. Это сырье можно превратить в полупродукт, который будут использовать электрометаллургические предприятия Украины или Европы. И это важно для Европы, потому что там не хватает. "Зеленая" металлургия - это шанс для Украины правильно интегрировать собственную экономику в экономику ЕС. Украина может стать первой частью цепи "зеленой" металлургии", - подчеркнул Рыженков.

Он акцентировал: металлургия - это мировой путь в будущее, но она станет кардинально иной, и будет использовать максимум современных технологий в производстве.

"Металлургическое производство будет выглядеть совсем не так, как сейчас. Заводы будут максимально автоматизированы. Люди будут не в цехе, а только по пультам. Там будет привлечен искусственный интеллект. Сейчас Европа, и Украина вместе с Европой, планируют перестроить металлургию на "зеленую". Это значит, что мы можем начать почти с чистого листа. И нарисовать то, что нам нравится: зеленые зоны, искусственный интеллект, автоматизированное производство, кофе у пульта. Так будет выглядеть металлургия будущего", - резюмировал Рыженков.

Напомним, ранее компания "Метинвест" присоединилась к правительственной платформе по восстановлению украинской металлургии с применением "зеленых" технологий.

По оценкам участников, стоимость среднесрочной стратегии "зеленого" перехода к 2035 году составляет около 35 млрд долларов США. Такие инвестиции обеспечат производство до 15 млн. тонн "зеленой" стали в год.