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"Зеленая" и распределенная энергетика за 2-3 года компенсирует уничтоженные мощности, - Кудрицкий

Вторник 28 мая 2024 14:34
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"Зеленая" и распределенная энергетика за 2-3 года компенсирует уничтоженные мощности, - Кудрицкий Фото: зеленая и распределенная энергетика за 2-3 года компенсирует уничтоженные мощности (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Энергосистему Украины можно восстанавливать за счет инвесторов, которые могут за 2-3 года компенсировать поврежденные мощности развитием зеленой и распределенной энергетики. Однако это произойдет при условии либерализации цен на рынке электроэнергии, а также создания прозрачных условий, позволяющих вложенным в энергетику инвестициям быть окупаемыми.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Телеграф".

"Нужно создать для них (инвесторов – ред.) соответствующие условия на украинском рынке электроэнергии, чтобы инвестиции, которые они будут вкладывать в нашу энергетику, были окупаемыми. И инвесторам были понятны правила игры на отечественном рынке", - сказал Кудрицкий.

Также он отметил, что нужна либерализация цен на оптовом рынке электроэнергии, чтобы инвестор мог вложиться в новое поколение и получить за свою электроэнергию справедливый доход.

"И мы должны также привыкнуть к тому мнению, что на оптовом рынке электроэнергии Украины цена, по крайней мере, в периоды дефицита должна быть на уровне или выше, чем в Европе", - добавил руководитель "Укрэнерго".

По его словам, распределенная и возобновляемая энергетика должна будет через два-три года полностью или почти полностью заменить уничтоженные мощности энергопредприятий.

"Это будет замена условного мегаватта ТЭС на микс из промышленных ветряков и солнечных батарей, больших накопительных систем, высокоманевренных газовых станций, возможно, станций на биотопливе", - рассказал Кудрицкий.

Он прогнозирует, что атомная энергетика останется основой украинского поколения, но будут развиваться возобновляемые источники энергии – солнечные и ветровые электростанции, потому что они дешевле всех остальных.

"Очень многие украинские компании (причем такие, которые ранее не имели отношения к энергетике) сейчас рассматривают реализацию энергетических проектов. Чтобы этот процесс пошел быстрее, нам нужны деньги частных инвесторов", - подытожил Кудрицкий.

Как сообщалось, Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.

Кроме того, по мнению инвесторов, проблемным моментом является и то, что с марта этого года Энергоатом начал снова накапливать долги по ПСО по компенсации льготного тарифа на электроэнергию для населения, недоплатив Гарпоку 5,1 млрд грн. В апреле долги увеличились еще на 11,2 млрд грн.

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