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"Зеленая" генерация должна стать одним из приоритетов обновленной энергетической стратегии, - Минэнерго

Фото: "зеленая" генерация должна стать одним из приоритетов обновленной энергетической стратегии (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

В ближайшие десятилетия обновленная энергетическая стратегия Украины должна строиться на децентрализованной энергосистеме, а также на "зеленой" и атомной энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Ярослава Демченкова в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Расширение роли атомной и зеленой энергетики и децентрализованная энергетическая система. Эти приоритеты основаны на нашей обновленной Энергетической стратегии на ближайшие десятилетия", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что роль угля значительно снизится после 2032 года, а к 2040 году Украина планирует полностью отказаться от его использования в процессе выработки электроэнергии.

Демченков отметил, что постепенный отказ от угля будет происходить параллельно со строительством новых солнечных и ветровых генераций, а также ТЭЦ, которые будут работать на биотопливе.

"Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе достигнет 25% в 2032 году и удвоится к 2050 году", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

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Минэнерго