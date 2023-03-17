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"Зеленая" энергетика Украины после войны может усилить энергобезопасность Европы, - Тимченко

Фото: гендиректор ДТЭК Максим Тимченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина после войны может стать главным экспортером чистой энергии в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Украина может стать главным экспортером чистой энергии в ЕС и внести большой вклад в послевоенную систему энергетической безопасности Европы", - отметил он.

Глава компании напомнил, что ДТЭК представил инициативу "30 к 2030" на прошлогоднем Всемирном экономическом форуме в Давосе. Цель инициативы - иметь в Украине 30 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии до 2030 года.

"Это станет важной частью плана послевоенного восстановления Украины и основной движущей силой развития украинской экономики", - сказал гендиректор.

По его словам, 30 ГВт зеленой энергетики позволили бы Украине достичь 50% доли в структуре мощностей. При этом 15 ГВт чистой энергии можно было бы экспортировать в ЕС в виде электроэнергии и экологически чистого водорода.

Кроме того, Тимченко призвал международные компании присоединиться к коалиции желающих восстанавливать экологическое будущее Украины.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем послании народным депутатам заявил, что Украина имеет целью стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную "зеленую" энергетику.

Также, по словам Зеленского, Украина должна стать зеленым энергетическим хабом для экспорта зеленой электроэнергии и водорода в ЕС.

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Максим Тимченко