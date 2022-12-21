"Зеленая" энергетика поможет сделать украинскую энергосистему менее уязвимой, - посол Германии

"Федеральное правительство сейчас прилагает усилия на всех уровнях для обеспечения быстрой поставки запасных частей. Но нам нужно сделать шаг дальше, а не только сохранять или восстанавливать систему, унаследованную с советских времен. Из пепла должно возникнуть что-то новое и лучшее. Больше децентрализованных решений на базе возобновляемой энергии помогут обеспечить энергоснабжение в Украине", - сказала она.

Фельдгузен отметила, что в таком случае украинская энергосистема не будет столь уязвима при попадании в некоторые узловые пункты энергетической системы.

Также она подчеркнула, что увеличение энергоэффективности в зданиях и в промышленном производстве позволит снизить зависимость от ископаемого топлива.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация, имеющая большой потенциал именно зимой, может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.