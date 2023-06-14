ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеков уже не хватает. В РФ хотят вербовать на войну подсудимых и подследственных

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 17:14
Зеков уже не хватает. В РФ хотят вербовать на войну подсудимых и подследственных Фото: в РФ хотят вербовать на войну подсудимых и подследственных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации планируют начать вербовать на войну подсудимых и подследственных. Госдума приняла в первом чтении соответствующие два законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Комментируя законопроекты, один из соавторов инициативы Павел Крашенинников во время заседания заявил, что "здесь будет контракт с вооруженными силами, и круг лиц шире. Это, конечно же, отбывающие наказание по приговору суда, это и подсудимые, и подследственные".

Первый законопроект предусматривает, что Министерство обороны России сможет заключать контракты с осужденными по всем статьям Уголовного кодекса, кроме:

  • преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;
  • террористических статей;
  • захвата заложников;
  • организации незаконного вооруженного формирования и в нем;
  • угона воздушного судна;
  • незаконного обращения с ядерными материалами, а также их хищения;
  • госизмены;
  • экстремистских статей;
  • нападения на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, а также международный терроризм.

Во втором законопроекте предлагается освобождать от уголовной ответственности людей, совершивших преступления небольшой или средней тяжести.

"Это будет происходить в том случае, если они получат государственную награду за участие в военных действиях или же уволятся со службы по состоянию здоровья, из-за возраста и из-за окончания действия контракта. При тех же условиях будут освобождаться от уголовной ответственности люди, уголовное преследование в отношении которых "приостановлено по ходатайству командования воинской части", - пишет издание.

Вербовка заключенных на войну

С лета 2022 года частная военная компания "Вагнера" завербовала тысячи заключенных из пенитенциарных учреждений по всей территории России для войны против Украины. В феврале основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что больше якобы этим не занимается.

В частности, между главой "Вагнера" и руководством МО РФ уже долгое время продолжается конфликт во время которого министерство запретило Пригожину набирать заключенных в свою "армию". В то же время вербовкой начало заниматься непосредственно МО под прикрытием частной военной компании, которую связывают с Сергеем Шойгу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине
Должен знать каждый. Трудовая повинность и ограничение свобод: главные правила военного положения в Украине
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны