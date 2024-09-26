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Удорожание логистики ухудшает позиции украинских металлургов на мировых рынках, - эксперт

Фото: подорожание логистики ухудшает позиции украинских металлургов на мировых рынках (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Предприятия горно-металлургического сектора Украины испытывают значительное давление на себестоимость своей продукции из-за роста затрат на перевозку грузов, в том числе железнодорожного транспорта, а также тарифов на электроэнергию.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По словам Каленкова, увеличение производственных затрат лишает украинские предприятия конкурентных преимуществ на мировых рынках. В частности он отметил, что стоимость электроэнергии для промышленных потребителей существенно выросла, и сейчас металлургические предприятия вынуждены закупать ее почти в 2 раза дороже, чем в соседних странах Европы.

Кроме того, стоимость логистики за последние несколько лет выросла в 4-6 раз. К примеру, затраты на доставку железной руды составляют до 40% в себестоимости соответствующей продукции.

"Мы становимся просто неконкурентоспособными", – объяснил он.

Иногда стоимость логистики настолько высока, что полностью съедает доходность в определенных товарных группах, добавил первый заместитель генерального директора компании «Интерпайп» Денис Морозов, также присутствующий на мероприятии. Он отметил и высокую стоимость электричества, которую вынуждена платить компания, оперирующая энергоемким электросталеплавильным производством.

Среди других проблем, с которыми сталкиваются украинские металлурги, говорили о военных рисках. В частности, по словам Каленкова, в Покровске, который находится под угрозой захвата со стороны российской армии, размещено важное для украинской металлургии предприятие по добыче коксующегося угля, а его потеря существенно ослабит отрасль.

Без доступа к местным углям металлургические предприятия будут вынуждены существенно сократить производство стали – до 2-3 млн тонн в год. Такое сокращение равно потере нескольких процентов ВВП страны, заметил Каленков.

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Металлургпром