Здоровим людям дозволили виїжджати з Уханя

Влада китайського міста Ухань, який став епіцентром розповсюдження коронавірусу COVID-19, дозволили залишати місто здоровим туристам. Про це повідомляє DW.

Наголошується, що з 24 лютого місцева влада Уханя послабили обмеження на виїзд з міста. Тепер місто дозволено залишати повністю здоровим людям, які не проживають в Ухані і не контактували з інфікованими коронавірусом. Також дозвіл на виїзд можуть отримати й інші особи, якщо у них є на це вагомі причини.

При цьому дозвіл має бути виданий місцевою владою Уханя. Також кожному, хто хоче залишити Ухань, необхідно зареєструватися в місті, куди він хоче прибути, і протягом двох тижнів проходити обстеження на наявність коронавірусу.

Нагадаємо, в неділю 23 лютого в Китаї від коронавірусу померло ще 150 осіб. На даний момент кількість жертв нового вірусу становить 2 592 чоловік. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом на материковій частині Китаю становить 77 150.

Також РБК-Україна писало, що у Китаї розроблена вакцина, попередньо показала ефективність проти коронавірусу. При цьому для вакцини потрібні подальші перевірки та доопрацювання.