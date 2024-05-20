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Сдал город в первые дни войны. Экс-мэру Купянска грозит пожизненное

Понедельник 20 мая 2024 16:17
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Сдал город в первые дни войны. Экс-мэру Купянска грозит пожизненное Фото: в Украине будут заочно судить экс-мера Купянска (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине будут заочно судить бывшего мэра Купянска, сдавшего оккупантам город в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Что случилось

Согласно данным следствия, в первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации, бывший мэр Купянска добровольно перешел на сторону оккупантов. 27 февраля 2022 года он записал видеообращение, чтобы предотвратить массовые протесты и составить ложное впечатление у местных о "заботе" оккупационных властей.

"Чиновник всячески способствовал российским оккупантам в Купянске, обеспечивая их транспортом, жильем, топливом и едой. Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины", добавляет прокуратура.

Сдал город в первые дни войны. Экс-мэру Купянска грозит пожизненное

Фото: в Украине будут заочно судить экс-мера Купянска (t.me/prokuratura_kharkiv)

В частности, в июне 2022 года он подписал протокол о создании оккупационными властями "Временной гражданской администрации Харьковской области".

Сейчас обвиняемый находится в розыске, но известно, что он находится на территории Белгородской области России.

Что угрожает

Предателя будут судить заочно. Ему грозит пожизненное заключение.

Купянск

Напомним, что наши воины освободили Купянск от оккупации во время контрнаступления в Харьковской области. Сегодня же город и район регулярно находятся под обстрелами. Более того, ситуация также обострилась после того, как террористы начали наступление на территории региона с попыткой прорвать оборону украинских бойцов.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, ситуация остается сложной, но не катастрофической.

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