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Способна прикрыть треть Москвы. В России ВУЗ приобрел канадскую систему обнаружения дронов

Фото: SkyEye (skycope.com)
Автор: Сергей Пышкин

Один из вузов Москвы приобрел канадскую систему обнаружения дронов. Вероятно, это произошло в обход санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

Российский Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) приобрел за 4,5 млн рублей радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye, который разрабатывается канадской компанией Skycope Technologies Inc.

Радар-детектор SkyEye способен распознать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 километров на открытой местности и до 10 километров в городе. Дальность действия системы позволяет прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги. 

Как пишет другое издание "Агентство", университет может использовать систему в исследовательских целях, поскольку работает над антидроновими устройствами. Например, еще ранее, ВУЗ приобрел китайские антидронные ружья "Дрон 1200" за 400 тысяч рублей с дальностью действия до 1,2 километра. 

По словам юриста санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye попадают под ограничения, которые были введены Канадой.  ВУЗ объявил о тендере еще в начале мая и в течение двух недель выбирал победителя. Радар-детектор был поставлен уже 7 июня. 

Санкции против России

Европейский Союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

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