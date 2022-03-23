Над будівлею посольства Росії у Варшаві вчора помітили дим, - ЗМІ

"Помічено дим над посольством Росії в столиці Польщі Варшаві, є припущення, що російські дипломати спалюють документи, як було зроблено в посольстві Росії в столиці України Києві прямо перед вторгненням 24 лютого", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це "не означає, що Росія готується до вторгнення в Польщу, але це може бути сигналом про те, що російські дипломати чомусь готуються покинути столицю".

Разом з тим вказується, що інших фотографій з димом над посольством, крім однієї, опубліковано не було.

Як зазначає польське видання NaTemat, у 2017 році в соцмережах поширювалися ідентичні фотографії з Сан-Франциско, але росіяни не покидали посольства, не кажучи вже про напад на США.

"Польща досі підтримує дипломатичні відносини з Російською Федерацією, і офіційно немає жодних ознак того, що ця ситуація зміниться", - додають у виданні.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 28-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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