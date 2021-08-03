Будівлю Пентагону розблокували після стрілянини в метро

Будівлю Пентагона розблокували після стрілянини на станції метро. Ця станція метро використовується співробітниками американського Міністерства оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на охорону Пентагону та видання Politico.
"Пентагон зняв блокування та знову відкритий. Коридор №2 та вхід у метро все ще закриті. Коридор №3 відкритий для пішоходів", - заявила охорона міністерства.
Водночас видання Politico пише, що охоронці Пентагону застрелили бандита, який хотів вдертися на територію Міноборони США. В ході перестрілки постраждав і один охоронець, йому знадобилася медична допомога.
Джерело видання зазначимо, що співробітникам Пентагону наразі не дозволяють виходити з будівлі.
Нагадаємо, сьогодні на станції метро поблизу Пентагону сталася стрілянина. Після цього будівлю Пентагону заблокували.