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Поліція Капітолію заявляє, що будівля в безпеці, - CNN

Автор: Игорь Литвиненко

У США вдалося припинити заворушення у будівлі Капітолію. Представники адміністрації Капітолію заявили, що будівля знаходиться в безпеці.

Про це повідомляє CNN.

Інформацію про те, що будівля Капітолію знаходиться в безпеці підтвердили представники поліції.

Раніше поліції вдалося відтіснити протестувальників зі сходів Капітолію. Також був очищений від прихильників президента США Дональда Трампа зал Сенату.

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Нагадаємо, 6 січня в Конгресі США повинно було відбутися засідання обох палат, на яких повинні були бути затверджені результати виборів президента. У цей час під стінами Капітолію проходила акція протесту прихильників Трампа, в результаті якої протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату. При цьому сам Трамп неодноразово закликав демонстрантів припинити насильство.

Пізніше в комплексі будівель Капітолію США і біля офісу Республіканського національного комітету виявили вибухові пристрої. Сапери їх підірвали.

У ході протестів правоохоронці затримали як мінімум 13 учасників заворушень. При цьому один чоловік отримав поранення в груди. Також постраждали декілька правоохоронців.

Також РБК-Україна писало, що американських законодавців евакуюють на військову базу.

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