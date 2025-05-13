Не сдалась без боя: Костюк снова создала проблемы первой ракетке мира

Марта Костюк второй раз за две недели играла против первой ракетки мира - "нейтральной" белоруски Арины Соболенко. На этот раз в 1/8 финала "тысячника" в Риме.

WTA 1000, Рим, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) - Арина Соболенко - 1:6, 6:7

Две недели назад, в четвертьфинале в Мадриде, украинке, несмотря на итоговое поражение, удалась игра против лидера мирового рейтинга. Соперницу наша спортсменка довела до нервного срыва, а две партии - до тай-брейков, где чаши весов могли качнуться и в другую сторону.

Боевым и нервным получилось и нынешнее противостояние в Риме. Правда этот матч был не таким равным по напряжению.

Как прошла игра

Борьбы почти не было в первой партии. И дело даже не в итоговых - 1:6, а в том, как события разворачивались в самих геймах. Костюк смогла оказать сопротивление в четырех из семи: двух первых, четвертом (когда взяла единственное в партии очко) и в шестом. Остальные отдала без шансов.

А вот во второй партии мы увидели уже совсем другую Марту - ту, что может создавать проблемы любой сопернице.

В первой половине сета украинка достаточно легко получала баллы на своей подаче. А на мячах белоруски навязывала ей очень серьезную борьбу. В конце концов сделала брейк в девятом гейме и повела в счете - 5:4. Достаточно было взять свою подачу и выиграть сет. Однако, украинка явно не справилась с нервами на волне эйфории. Как по другому объяснить проигрыш на своих мячах - 0:40.

Когда Соболенко взяла следующие два гейма, показалось, что в партии наступил перелом: 6:5 - и подача белоруски. Но Костюк снова проявила характер: отыграла подачу и перевели сет в тай-брейк.

Короткий гейм - третий за два последних поединка соперниц - стал отдельным по драматургии действием этого теннисного спектакля. Для выявления победительницы понадобилось 18 розыгрышей мяча. К сожалению, напряжения не выдержала украинка. В ситуации, когда каждая из теннисисток выигрывала свои подачи, она дрогнула при счете - 8:8. Эта ошибка и стала роковой. Соболенко на своей подаче взяла решающий балл - 10:8.

Выводы после матча

Как бы там ни было, на турнире в Риме Костюк показала очень хороший теннис и вышла на лучший для себя результат: она впервые пробилась в 1/8 финала на этих соревнованиях.

Не может не давать надежду и тенденция Марты в поединках с первой ракеткой. В трех из четырех последних сетов с Соболенко ей не хватало какого-то мизера для победы.

Впрочем, не забывайте, что Костюк всего 22 года и она еще формируется, как теннисистка высочайшего класса. Соболенко сейчас 27 - она на пике своей карьеры. И время, безусловно, работает на украинку.