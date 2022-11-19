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"Сдачи Украины" не будет. В ОП отвергли возможность тайных переговоров Запада с Путиным

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Какие-либо предположения о возможности тайных переговоров западных стран с Кремлем по Украине не будут воплощены в реальность. Украинцы этого не позволят, потому что это вопрос жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" - украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", - написал Подоляк.

Что произошло

Напомним, недавно пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина допустил возможность переговоров с Западом по Украине.

Так, Дмитрий Песков заявил, что это якобы поможет посадить украинское руководство за стол переговоров с РФ.

На это уже отреагировали в США. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией и Вашингтон не будет на него давить.

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