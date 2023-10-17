Оружие с Украиной будут производить почти 60 компаний из 23 стран мира, - Кулеба

Чиновник назвал такой Альянс "конкретными обязательствами" со стороны иностранных предприятий вместе с украинской стороной создавать необходимое вооружение.

Глава МИД отметил, что работа по наращиванию производства различных типов боеприпасов и оружия в странах Североатлантического альянса началась еще в прошлом году - на фоне умаления имеющихся запасов в государствах-членах НАТО, которые передавались Украине в рамках военной помощи.

Теперь новосозданный Альянс оборонных индустрий смог "минимизировать" риск исчерпания запасов снарядов и вооружений.

Альянс оборонных индустрий

Напомним, 29 сентября в Киеве состоялся первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1). Мероприятие объединило 252 компании из более чем 30 стран.

На этом форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров, а также украинских государственных и частных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.

Тогда, в конце сентября, в МИД озвучили данные, что к альянсу присоединились 38 оборонных компаний из 19 стран.