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Истребитель США сбил турецкий беспилотник в Сирии, - СМИ

Фото: Истребитель США сбил турецкий беспилотник (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Американские военные сбили турецкий беспилотник недалеко от базы над Северной Сирией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Об уничтожении турецкого беспилотника изданию рассказал анонимный чиновник США. По их словам, беспилотник сбил истребитель F-16.

В то же время представитель министерства обороны Турции заявил, что беспилотник, сбитый военными, не принадлежал турецким вооруженным силам. Но и не сказал, чей он был.

Инцидент произошел в то время, как Турция проводила серию атак по объектам Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти называют террористической организацией. Более 15 беспилотников вошли в воздушное пространство региона и поразили цели, включая инфраструктуру и заправочные станции.

Турецкие официальные лица заявили, что любая инфраструктура и энергетические объекты в Ираке и Сирии, контролируемые Рабочей партии Курдистана (РПК), а также Отряды народной самообороны (ОНС), были законными военными целями.

Напомним, в воскресенье, у Министерства внутренних дел в Анкаре произошел теракт. В Турции заявили, что двое нападавших прибыли из Сирии. В результате взрыва погибли оба нападавших и были ранены двое полицейских. 

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