Оружие и энергетика. Кулеба анонсировал больше решений для Украины со стороны НАТО

Так, на этой неделе Кулеба будет присутствует на заседании глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

"Встреча в НАТО будет впервые посвящена вопросу обороны, а это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины и энергетики", - сказал Кулеба.

По его словам, можно ожидать "больше решений" со стороны союзников и для украинского войска, и для украинского народа, который сопротивляется россиянам.

"Будет много результатов. Хотя и конец года, но никто не расслабляется, все заточены только на одно - на победу", - добавил он.