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Оружие и энергетика. Кулеба анонсировал больше решений для Украины со стороны НАТО

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены НАТО рассмотрят вопрос о предоставлении новой военной помощи для Вооруженных сил Украины, а также поддержки в сфере энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Так, на этой неделе Кулеба будет присутствует на заседании глав МИД стран НАТО в Бухаресте.

"Встреча в НАТО будет впервые посвящена вопросу обороны, а это новое оружие, новые боеприпасы, новое военное оборудование для Украины и энергетики", - сказал Кулеба.

По его словам, можно ожидать "больше решений" со стороны союзников и для украинского войска, и для украинского народа, который сопротивляется россиянам.

"Будет много результатов. Хотя и конец года, но никто не расслабляется, все заточены только на одно - на победу", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что страны НАТО на этой неделе объявят о долгосрочной поддержке Украины.

При этом, по данным NYT, большинство стран Альянса уже исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украине.

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НАТОДмитрий Кулеба