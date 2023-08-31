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Оружие, мир и зерно. Кулеба рассказал, о чем договорился с министрами в Испании

Толедо, Четверг 31 августа 2023 14:04
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Оружие, мир и зерно. Кулеба рассказал, о чем договорился с министрами в Испании Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился деталями поездки в Толедо (Испания), где провел неформальную встречу с коллегами из ЕС. Стороны обсудили увеличение количества снарядов для Украины, "формулу мира", экспорт зерна и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Дмитрия Кулебы в Instagram.

"Формат неформального общения министров ЕС позволяет подготовить важнейшие решения. Сегодня в Толедо ключевое внимание уделено Украине и осеннему политическому сезону", - написал Кулеба.

По его словам, сегодня министры договорились о решениях, которые необходимо достичь за сентябрь-декабрь, а именно:

  • увеличение экспорта украинского зерна морскими и наземными путями,
  • расширение количества участников "формулы мира" и приближение Глобального саммита мира,
  • удвоение усилий для возвращения похищенных Россией украинских детей,
  • наращивание совместного производства оружия по результатам Форума оборонных индустрий в Украине,
  • увеличение количества снарядов, которые будут поставлены в рамках соответствующей инициативы ЕС,
  • мобилизация денег для гуманитарных поставок украинского зерна в страны Африки и Азии на втором саммите Grain from Ukraine,
  • открытие до конца 2023 переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Список не исчерпывающий, но дает вам общую картинку. Министры сделают свою работу, а окончательных договоренностей будут достигать наши лидеры", - подчеркнул Кулеба.

Международный тур Кулебы в Чехию, Францию и Испанию

Как анонсировалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на этой неделе совершает визиты в Чехию, Францию и Испанию.

В пресс-службе МИД отметили, что поездки организованы для "выполнения первоочередных задач, поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским перед украинской дипломатией".

Основными темами переговоров в ведомстве назвали новые поставки оружия для усиления ВСУ, в частности укрепление ПВО, продвижение "формулы мира", подготовка к Глобальному саммиту мира, открытие до конца этого года переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Уже сегодня в испанском Толедо Кулеба принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС и по итогам встречи дал брифинг.

В частности, он подверг критике критиков, которые высказываются о медленном контрнаступлении ВСУ.

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