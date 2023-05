Сближение с оккупантом. Как Грузия открыла небо для РФ и почему курс на ЕС под угрозой

Российский самолет встретили протестом

Рейс авиакомпании "Азимут" стал первым прямым из России в Грузию с 2019 года. Перед посадкой самолета полиция оцепила аэропорт имени Шоты Руставели и закрыла зал ожидания.

Причина - центре Тбилиси собрались сторонники оппозиции и выдвинулись в сторону аэропорта автоколонной с флагами Евросоюза, Грузии и Украины.

В аэропорту они устроили протест, участники которого держали плакаты с надписями "You are not welcome" ("Вам здесь не рады"), "Русский самолет, иди н***й" и "Нет авиарейсам оккупанта в Грузию".

После того, как лайнер приземлился, демонстранты попытались прорвать полицейский кордон. На данный момент известно о задержании 6 человек.

Отметим, возобновление авиасообщения с Россией вызывает опасения у прозападных грузин, которых, согласно опросам, в стране абсолютное большинство.

Представители туристического бизнеса уже призвали коллег не обслуживать российских граждан. По словам организатора туров Омари Джолия, всех гидов, которые согласятся работать с россиянами, будут считать предателями. В том числе потому, что продолжается ползучая оккупация Грузии, а народ Украины истекает кровью.

Как пишет "Эхо Кавказа", первым за четыре года рейсом из Москвы в Тбилиси прилетели прокремлевские политики и активисты. Среди них глава общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили, директор грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, руководитель центра Грузинско-российской дружбы Валерий Кварацхелия и другие.

Местные журналисты встречали российских пассажиров вопросом "Вы знаете, что Россия - оккупант?". Отметим, Российская Федерация контролирует около 20% грузинской территории в Абхазии и Южной Осетии.

Провокация удалась

Российская Федерация прервала прямое авиасообщение летом 2019 года на фоне протестов, которые прошли после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Когда он занял кресло спикера, оппозиция сорвала заседание, а из-за беспорядков ему пришлось покинуть страну под охраной.

После начала полномасштабной войны в Украине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров несколько раз хвалил правительство Грузии за отказ присоединиться к западным санкциям. По его словам, руководство страны якобы "проявило ответственный подход, опираясь на интересы своего народа".

На прошлой неделе, 10 мая, президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию, а также отменил визовый режим. Через несколько дней Грузия разрешила прямые рейсы для российской авиакомпании "Азимут". Сегодня стало известно о допуске еще одной - Red Wings, которая летала в оккупированный Крым и находится под украинскими санкциями. Кроме того, летать между странами будет и грузинская Georgian Airlines.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это провокациями и пыталась созвать Совбез, чтобы ввести хотя бы трехмесячные визы для россиян.

"Общество прекрасно понимает, что когда Россия делает такие шаги, она их делает, исходя из своих интересов. Жаль, что наше правительство еще не поняло и не подумало об истории и всех примерах, которые есть, что Россия никогда не реагирует на уступки правительства своими уступками", - подчеркнула она.

Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили против прямых рейсов в Россию (GettyImages)

Сегодня она снова призвала запретить авиасообщение с Россией. Отметим, в последние недели конфликт Зурабишвили с правительством обострился. После заявлений о том, что Грузия имитирует выполнение условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, ей затягивали согласование на поездку в Брюссель.

В частности, она планировала 18 апреля выступить перед Европарламентом, но позже стало известно, что визит отложили. Как выяснилось, Зурабишвили была вынуждена отменить поездку из-за действий правительства. Как объяснил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, причина была в том, что якобы дискредитирующие заявления могли навредить евроинтеграции.

Как реагирует мир и почему курс Грузии на ЕС снова под угрозой

Прямое авиасообщение Грузии с Россией раскритиковали в Государственном департаменте США.

"Если между Россией и Грузией будут прямые рейсы, это вызовет все большее беспокойство не только со стороны США и других западных стран, но и со стороны компаний, которые могут работать в грузинских аэропортах", - отметил представитель Госдепа Ведант Пател.

Американский посол в Грузии Карен Дегнан уверена, что рейсы возобновлены не для удобства граждан Грузии, а для удобства граждан России. По ее словам, согласно статистике в РФ проживает около 240 тысяч грузин, у большинства из них есть российский паспорт, и если они хотели покинуть страну, то делали это еще в прошлом году.

Представитель Европейской комиссии Петер Стано прямо заявил, что решение грузинских властей вызывает сомнения в европейском курсе. Поскольку из-за российского вторжения в Украину целый ряд стран ввели санкции против российской авиации и запретили полеты.

Отдельно он подчеркнул, что разрешение российским авиакомпаниям летать в Грузию противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Одним из пунктов которой является поддержка внешней политики Европейского союза.

Сегодня с похожим заявлением выступил МИД Литвы.

"С разочарованием отмечаем, что восстановление авиасообщения между Россией и Грузией противоречит интересам Грузии и выбранному ею пути интеграции в ЕС и евроатлантические структуры. Мы еще раз призываем Грузию присоединиться к санкциям ЕС против России, в том числе в авиационном секторе", - говорится в заявлении.

Хотя у премьера Гарибашвили свое мнение на этот счет. По его мнению, пока его страна не вступила в ЕС, она не должна следовать внешней политике Брюсселя. А прямые полеты в РФ якобы соответствуют национальным интересам.

Фото: премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заверяет, что прямые рейсы в Россию якобы отвечают национальным интересам Грузии (GettyImages)

Тем временем в Украине разочарованы тем, что власти Грузии, в отличие от грузинского народа, не демонстрируют солидарность с Киевом.

"Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет в Москву свои. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка обрадуется такому результату", - отметил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Причем опасения за европейский курс Грузии возник не на пустом месте. Комментируя запуск авиасообщения, тот самый одиозный депутат Госдумы Гаврилов сегодня заявил, что следующим шагом может стать возобновление дипломатических отношений.