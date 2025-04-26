Сбой или хакеры? Почему не работает "Дія", "Новая почта" и терминалы

"Новая почта"

В компании отметили, что сервисы "Новой почты" временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика.

"Акцентируем внимание, что это не хакерская атака", - отметили в компании.

По состоянию на 9:00, по данным компании, проблема устраняется.

"Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлениях будем сообщать дополнительно", - добавили в пресс-службе.

"Дія"

В "Дії" объяснили, что из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений.

"Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов", - констатировали в пресс-службе.

"Ощадбанк"

Из-за временного сбоя в работе одного из крупных центров обработки данных пока не работают и некоторые сервисы "Ощадбанка".

По данным пресс-службы финучреждения, эти проблемы касаются не только "Ощадбанка", но и многих других поставщиков диджитальных услуг.

"Соответствующие службы делают все возможное для того, чтобы оперативно восстановить работу сервисов. Извиняемся за временные неудобства! - добавили в пресс-службе.

"ПриватБанк"

На многочисленные запросы медиа в пресс-службе банка заявили, что все сервисы "ПриватБанка" работают в штатном режиме.

"Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем усиленную готовность технических команд. Никаких сбоев в работе систем и сервисов пока не зафиксировано", - отметили в пресс-службе.

Какая ситуация с Monobank

Сервисы Monobank, в отличие от терминалов "Ощадбанка" сбой не затронул.

"Нас не задело. Держим кулаки за коллег и готовы оказать любую техническую и методическую помощь", - написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

При этом, по его словам, предположительно, произошла хакерская атака на один из больших дата-центров.

"Серверные мощности Monobank зарезервированы трижды: Киев, Варшава, Amazon", - добавил он.

Позже Гороховский уточнил, что хакерская атака не подтверждается.

Бумажные документы лучше взять с собой

Из-за масштабного сбоя, в частности, в "Новой почте" и "Дії", украинцам советуют взять с собой бумажные документы.

"Бумажные документы вам сегодня не помешают", - советует нардеп Федиенко

По его словам, не работает очень большой инфраструктурный объект, который явно обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика и не только.

"В течение часа все должно заработать, так обещают. Не кибернетическая атака, технический сбой. Человеческий фактор", - отметил нардеп.