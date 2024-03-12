RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сбитие российского истребителя Су-27 в Белгородской области: что говорят в ГУР

Фото: ГУР проверяет информацию о сбитии Су-27 в Белгородской области РФ 12 марта (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Главное управление разведки (ГУР) проверяет информацию о сбитии российского истребителя Су-27 в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Там идут очень активные боевые действия. Уже много событий происходит. Такая информация есть. Она сейчас дополнительно проверяется", - отметил он.

Отметим, информация о сбитии истребителя Су-27 появилась в соцсетях. Якобы самолет "приземлился" в районе населенного пункта Валуйки. Сначала прогремел взрыв, а потом случился пожар в лесу неподалеку. Официальной информации об авиакатастрофе пока нет.

Падение Ил-76 в РФ

12 марта в России упал и российский Ил-76. Инцидент произошел в Иваново. Мол, произошел пожар одного из двигателей во время взлета самолета и он потерпел крушение в Ивановской области во время взлета для выполнения планового полета. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБелгородская область