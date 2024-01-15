Сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 может отсрочить ракетные обстрелы, - Гуменюк

Поражение и сбитие Силами обороны Украины самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 российских оккупантов над акваторией Азовского моря может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время брифинга в " Media Center Ukraine - Ukrinform ".

"Фиксуем сбитие двух единиц авиации. При чем не простых единиц авиации, а тех, на которых разворачивались соответствующие командные пункты", - отметила полковник.

Спикер объяснила, что самолет А-50 служил фактически "глазами" противника, поскольку с помощью "именно этой машины и аппаратуры, которая предусматривала его деятельность", оккупанты наблюдали за территорией Украины, и самолет осуществлял "наведение мощных ракетных ударов".

"И именно с помощью А-50 раскрывалась максимально ситуация с будущими целями. Поэтому будем рассчитывать на то, что такой удар будет достаточно чувственным и, по меньшей мере, отсрочит будущие ракетные удары", - сказала Гуменюк.

Сбитие самолетов А-50 и Ил-22 РФ

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны сообщало, что вечером 14 января ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22.

15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Позже днем спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что российский самолет Ил-22, сбитый украинскими военными 14 января над Азовским морем, мог долететь до аэродрома. Однако он не подлежит восстановлению.

Также отметим, что в РФ может быть 9 единиц А-50, но не все они боеспособны.

Подробно о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - читайте в материале РБК-Украина.