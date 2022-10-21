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Убытки от террористических ударов по ТЭС за три дня составили 400 млн гривен, - ДТЭК

Фото: Максим Тимченко (УП)
Автор: Артем Горовенко

Террористические ракетные атаки России по теплоэлектростанциям ДТЭК 10, 11 и 13 октября нанесли убытки не мене 400 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в интервью УП.

"Мы считали - около 400 миллионов гривен за эти три дня (10-11, 13 октября). Это исключительно восстановительная стоимость или необходимые затраты для того, чтобы восстановить оборудование", - сообщил Тимченко.

По его словам, энергетики компании делают все возможное чтобы как можно скорее восстановить и заменить разрушенное оборудование.

Тимченко также сообщил, что на всех объектах ДТЭК проведены работы для усиления физической защиты объектов.

Напомним, ранее Тимченко заявил, что в ответ на разрушенные россиянами энергетические объекты компания ДТЭК планирует построить новую и еще лучшую энергетическую инфраструктуру.

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