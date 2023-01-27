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Убытки "Укрзализныци" в 2023 году могут превысить 20 миллиардов гривен, - Камышин

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Пятница 27 января 2023 06:45
Убытки "Укрзализныци" в 2023 году могут превысить 20 миллиардов гривен, - Камышин Фото: Убытки "Укрзализныци" в 2023 году могут превысить 20 миллиардов гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Из-за полномасштабного вторжения РФ "Укрзализныця" закончила 2022 год с чистым убытком почти 11 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления УЗ Александра Камышина, сделанное во время брифинга.

Ущерб от пассажирских перевозок составил 13 миллиардов гривен. Это притом, что АТ получило 10 миллиардов гривен финансовой помощи от государства.

"Мы нормально относимся к убытку в прошлом году и имеем плановый ущерб на 2023 год, ведь мы продолжаем выполнять важную госфункцию", - отметил Камышин.

По его словам, повышение тарифов на грузовые перевозки не позволило существенно компенсировать убытки, ведь их объемы в прошлом году упали вдвое из-за:

  • войну;
  • разрушенные предприятия;
  • блекаут;
  • ограничение использования электроэнергии.

"В 2023 году из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок "Укрзализныця" ожидает убытки в 20,2 миллиарда гривен", - указал глава УЗ.

Камышин уточнил, что доходы компании в 2023 году составят около 83,9 миллиарда гривен, расходы - 107,9 миллиарда гривен.

"При этом в течение 2023 УЗ не планирует поднимать тарифы ни на пассажирские, ни на грузовые перевозки", - добавил председатель правления.

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Укрзализныця
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